Polizei Aachen

POL-AC: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (10.06.2021) gegen 12.45 Uhr bog ein 25 -jähriger Autofahrer vom Adalbertsteinweg in die Sedanstraße ab und missachtete den Vorrang eines querenden Fußgängers. Nach Angaben eines Zeugen hatte ein 81-jähriger Mann die Sedanstraße bei grünlichtzeigender Ampel überquert. Auf dem Fußgängerüberweg kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wobei der 81-Jährige schwer verletzt wurde. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

