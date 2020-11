Polizei Aachen

POL-AC: Aufmerksamer Zeuge ertappt Ladendieb

AlsdorfAlsdorf (ots)

Am gestrigen Mittwoch (18.11.2020) beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarktes auf der Eschweiler Straße in Mariadorf gegen 10 Uhr einen Mann bei einem Ladendiebstahl. Der Tatverdächtige verließ den Kassenbereich, ohne die gestohlen Lebensmittel zu bezahlen. Der Mitarbeiter sprach ihn an und hielt diesen bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Der 39- jährige Tatverdächtige gab den Diebstahl zu. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer, welches sie sicherstellten. Das Diebesgut erhielt der Mitarbeiter wieder zurück. Da der polizeibekannte Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz ist, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. (fp)

