Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsätze Ende Gelände 2019

Fridays for Future

Aachener Polizei korrigiert Anschreiben

Ein Dokument

Aachen (ots)

Im Vorfeld zu den Veranstaltungen Ende Gelände 2019 und Fridays for Future hat die Aachener Polizei ein Anschreiben als Information und Appell Ende Mai an verschiedene Institutionen versandt.

Unter anderem an das Schulministerium NRW, die Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf, an die Landeselternschaft für Gymnasien NRW, die Studierendenvertretung AstA und den Versammlungsanmelder von Fridays for Future.

Darin heißt es unter anderem, dass "...kürzlich sechs Straftäter vom Gericht zu einer Zahlung in Höhe von 2,1 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt wurden."

Diese Darstellung ist nicht richtig. Aufgrund einer fehlerhaften internen Kommunikation kam es zu dieser Ausführung. Richtig muss es lauten, dass derzeit noch ein Verfahren über eine Schadenersatzforderung zur Zahlung von 2,1 Millionen Euro vor Gericht anhängig ist.

Wir bedauern dies und bitten, die Ursprungsdarstellung zu entschuldigen. Info: Besagtes korrigiertes Anschreiben ist angehängt und kann heruntergeladen werden. (pk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell