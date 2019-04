Polizei Aachen

POL-AC: Vermehrt Diebstähle aus Fahrzeugen

Eschweiler (ots)

In Eschweiler ist es in den vergangenen zwei Wochen vermehrt zu Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen. Insgesamt 30 Fälle wurden von der Polizei registriert. Die Tatorte erstreckten sich dabei über das gesamte Stadtgebiet. Die Täter, die vornehmlich nachts zuschlagen, haben es besonders auf Autoradios, Navigationsgeräte, Laptops und Mobiltelefone abgesehen. In den allermeisten Fällen schlagen die Diebe eine Seitenscheibe ein und gelangen innerhalb von Sekunden an ihre Beute.

Die Polizei rät daher: Bieten Sie den Tätern keinen Anreiz, lassen Sie keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug liegen! Stellen Sie Ihren Pkw an belebten und gut beleuchteten Plätzen ab. Melden Sie Hinweise auf verdächtige Personen sofort der Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110. (am)

