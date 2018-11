POL-AC: Fußgängerin von Bus erfasst

Stolberg (ots) - Heute Nachmittag, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Rathausstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einer die Fahrbahn querenden 26-jährigen Fußgängerin aus Stolberg. Nach ersten Zeugenaussagen hat die Fußgängerin die Fahrbahn in Höhe der beampelten Fußgängerfurt Samaritanerstraße bei Grünlicht queren wollen. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwerverletzt; sie wurde mit einem Rettungswagen dem Universitätsklinikum in Aachen zugeführt. Der 59-jährige Busfahrer stand unter Schock; der Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Rathausstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt; es kam zu Verkehrsstörungen.

Polizeipräsidium Aachen FLD/Leitstelle i.A. Zimmermann, EPHK

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell