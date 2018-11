POL-AC: Einbruch in Fahrradgeschäft; vier hochwertige Bikes und ein Mofa geklaut

Stolberg (ots) - Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Fahrradgeschäft in der Eifelstraße eingestiegen.

Sie erbeuteten dabei vier hochwertige Bikes und ein Mofa. Zuvor hatten sie die Eingangstüre des Geschäftes aufgehebelt. Offenbar interessierten sich die Täter noch für einen Karton Zündkerzen den sie durchwühlten aber stehen ließen.

Die Kripo sicherte am Tatort Spuren. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Hinweise bitte an die Kripo in Stolberg unter 0241 - 9577 33301 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürostunden). (pk)

