Polizei Braunschweig

POL-BS: Mehrere Fahrzeugreifen zerstochen - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Emsstraße, 20.10.22, 20:00 Uhr - 21.10.2022, 10:30 Uhr Unbekannte zerstechen Reifen an mehreren Fahrzeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Braunschweiger Weststadt mehrere Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter begangen. An insgesamt sieben an der Straße geparkten Fahrzeugen wurden die Reifen mit einem flachen und spitzen Gegenstand zerstochen. Es wurden fünf Pkw und zwei Mofas beschädigt. Die Polizei hat Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter 0531-4763515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell