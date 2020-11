Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 2 mit einem Sattelzug

BraunschweigBraunschweig (ots)

Lehre, BAB 2 - Anschlussstelle Braunschweig-Ost 25.11.2020, 11.32 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 40-Tonner von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort.

Am Mittwoch gegen halb zwölf kam es auf der Autobahn A 2 in Fahrtrichtung Berlin zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer des Sattelzugs verlor in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß erst linksseitig gegen die Mittelschutzplanke, bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug blieb auf einem Feldweg auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Erforschung der Unfallursache aufgenommen.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf etwa 250.000 Euro.

Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in die kommende Nacht andauern, so dass die Vollsperrung der A 2 in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und dem Kreuz Wolfsburg-Königslutter aufrechterhalten werden muss. Mit weiteren Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.

