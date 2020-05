Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Gaststätte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße 20.05.2020, 0.57 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Celler Straße zu einem Einbruch in eine Gaststätte.

Der Einbrecher überkletterte zunächst einen Zaun und hebelte dann ein Fenster zum Gastraum auf. Offensichtlich hatte er nicht bemerkt, dass sich der Eigentümer der Gaststätte in einem Nebenraum aufhielt.

Durch die Geräusche des Einbruchs alarmiert, betrat er den Gastraum und traf auf den Einbrecher. Dieser ergriff sofort die Flucht. Der Gastwirt informierte die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger in der Nähe gestellt werden.

Ob es sich hierbei um den Täter handelt müssen nun die Ermittlungen ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell