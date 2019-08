Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Gaststätte - Bargeld erbeutet

Braunschweig (ots)

17./18.08.2019, bis 06.00 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Eine Gaststätte in der Schöppenstedter Straße war das Ziel von Einbrechern in der Nacht zu Sonntag.

Die 51-jährige Betreiberin des Lokals hatte dieses am späten Samstagabend verlassen und ordnungsgemäß verschlossen.

Der 85-jährige Vater kam am Sonntagmorgen in die Gaststätte und bemerkte in der Folge den Einbruch.

Unbekannte Täter hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und gelangten so in den Gastraum. Hier entwendeten sie eine Kellnergeldbörse sowie weiteres Bargeld.

Insgesamt wird der Schaden auf mehr als 100,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell