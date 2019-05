Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugen gesucht!

Braunschweig (ots)

Am Freitag kam es gegen 17.00 Uhr erneut zu exhibitionistischen Handlungen gegenüber drei Kindern im Alter von 6 - 10 Jahren. Tatort war diesmal der Bereich der Gartenkolonie Gänseanger in Lehndorf. Ein junger Jogger sprach die drei Kinder, welche in dem Bereich mit ihren Inlinern liefen, an und gab zunächst vor, mit ihnen um die Wette laufen zu wollen. Anschließend zog er seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil wobei er die Kinder fragte, ob sie sein Glied mal anfassen möchte oder ob er sie mal anfassen dürfte. Die Kinder liefen sofort weg, der Jogger ebenfalls. Nachdem die Kinder den Vorfall umgehend den Eltern erzählten, riefen diese die Polizei, welche sofort eine Fahndung auslöste. Diese führte leider nicht zum Ergreifen des Sittenstrolches. Die Kinder beschrieben den Mann folgendermaßen: jung, wobei das Alter nicht definiert wurde, ca. 180 cm groß, dünn, kurz, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, diese soll schräg verlaufend weiße Streifen gehabt haben, schwarze Sporthose mitr weißenj Streifen, schwarz-weiße Turnschuhe. Der Mann sprach deutsch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0531-4762516 entgegen.

