POL-BS: Für einen Einbruch in Untersuchungshaft - einen zweiten nach Ermittlungen zugegeben

Braunschweig (ots)

12.05.2019, 00.23 Uhr Braunschweig, Madamenweg und Cyriaksring

Dank der Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Aussage eines Beschuldigten konnten zwei Einbrüche in der Nacht zu Sonntag aufgeklärt werden.

Zunächst hatte eine Zeugin am frühen Sonntagmorgen offenstehende Fenster bei einem Pflegeheim am Madamenweg bemerkt und die Polizei verständigt. Hier wurde festgestellt, dass die Fenster gewaltsam geöffnet worden waren und jemand so dort befindliche Zimmer aufgesucht hatte.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 45-jährier Mann in der Nähe festgenommen werden. Bei ihm wurde Aufbruchswerkzeug und eine erhebliche Menge Münzgeld gefunden und zunächst sichergestellt. Aufgrund der gesicherten Spuren war der Mann dringend tatverdächtig und wurde noch am Sonntagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig in Untersuchungshaft genommen.

Am Montagmorgen wurde dann ein weiterer Einbruch in die Agentur für Arbeit am Cyriaksring bekannt, welcher am Wochenende begangen sein musste. Hier hatten zunächst Unbekannte ebenfalls ein Fenster geöffnet und schließlich den Münzbehälter eines Getränkeautomaten entwendet.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geriet der 45-Jährige auch für diese Tat in den Fokus der Ermittlungen.

Im Rahmen der Vernehmung gab der Mann dann auch diesen Sachverhalt zu. Nachdem er zunächst im Madamenweg keine Beute gemacht hatte, entschied er sich zu dem Einbruch in der Arbeitsagentur. Auf dem Rückweg nach Hause von dieser zweiten Tat kam er allerdings wieder an dem Ort seines ersten Einbruchsversuchs vorbei und wurde von den Beamten festgenommen.

Der Wert des Diebesgutes betrug mehrere hundert Euro.

