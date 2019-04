Polizei Braunschweig

POL-BS: Täter nutzen Urlaubsabwesenheit - Einbruch in Volkmarode

Braunschweig (ots)

25./26.04.2019, bis 07.00 Uhr Braunschweig, Volkmarode

Zu einem Einbruchdiebstahl kam es in der Zeit von Donnerstag zu Freitag im Braunschweiger Stadtteil Volkmarode.

Ein älteres Ehepaar aus der Straße Am Hirtenberg war vor einigen Tagen in den Urlaub aufgebrochen. Eine Nachbarin bemerkte am Freitagmorgen offenstehende Schränke in dem Einfamilienhaus und verständigte die 45-jährige Tochter des Paares. Die rief nach ihrem Eintreffen sofort die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter waren von Donnerstag zu Freitag durch ein Fenster in das Haus eingedrungen. Hier durchsuchten sie diverse Schränke und andere Behältnisse. Weiter wurde ein Möbeltresor gewaltsam geöffnet.

Nach ersten Angaben entwendeten der oder die Täter einigen Schmuck. Das genaue Diebesgut kann erst nach Rückkehr des Ehepaares festgestellt werden. Daher ist die Schadenssumme noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell