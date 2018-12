POL-BS: Fenster geöffnet - Einbrecher in Rautheim unterwegs

Braunschweig (ots) - 04./05.12.2018 Braunschweig, Rautheim

Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzte ein Einbrecher von Dienstag auf Mittwoch in Rautheim.

Die 65-jährige Frau und ihr 68-jähriger Mann hatten ihr Haus in der Paxmannstraße am Dienstagvormittag verlassen. Als sie am Mittwochmittag zurückkehrten, stellten sie ein geöffnetes Fenster fest, welches bei der Abreise verschlossen war.

Ein unbekannter Einbrecher hatte das Fenster gewaltsam geöffnet und war so in das Haus eingedrungen. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten. Er entwendete sechs Messingkuchengabeln und entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell