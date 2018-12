POL-BS: Tageseinnahmen eines Betriebes? - Geldtasche gefunden

Braunschweig (ots) - 13.11.2018 Braunschweig, Wilhelmstraße

Die Polizei Braunschweig sucht den Verlierer einer Geldtasche.

Ein ehrlicher Finder hatte die Tasche mit einem größeren Bargeldbetrag in Scheinen bereits am 13.11.2018 in der Wilhelmstraße entdeckt und dann bei der Polizei abgegeben.

Bislang hat jedoch noch niemand den Verlust angezeigt. Auch die bisherigen Ermittlungen verliefen ergebnislos.

Daher bittet die Polizei den Verlierer, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0531/476-3115 in Verbindung zu setzen.

