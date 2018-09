POL-BS: Flüchtender Autofahrer rast gegen Baum

Unfallstelle Berliner Straße Bild-Infos Download

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 12.09.2018 Mit erheblicher Geschwindigkeit kam ein Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch auf der Berliner Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Straßenschild, entwurzelte einen Baum und prallte gegen ein dort geparktes Auto. Der 30-Jährige versuchte dann, zu Fuß zu flüchten, konnte aber von ihn verfolgenden Polizistinnen beim Versuch, einen Zaun zu überklettern, gefasst werden. Der Mann erlitt durch den Unfall eine Kopfplatzwunde und kam ins Krankenhaus Die beiden beteiligten PKW wurden total beschädigt. Die Unfallermittler schätzen den gesamten Sachschaden auf über 30 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Volkmarode übernahm die Bergung des Baumes und reinigte die Unfallstelle. Voraus gegangen war ein Tankbetrug, den der Fahrer kurz nach 03.00 Uhr an einer Tankstelle in der Hans-Sommer-Straße begangen haben soll. Dort hatte er für über 70 Euro sein Fahrzeug betankt und war ohne Bezahlung weggefahren. Im Rahmen der Fahndung stoppte eine Funkstreife den PKW in Volkmarode. Der Beschuldigte erklärte, die Bezahlung nur vergessen zu haben und wurde zur Regelung von den Beamten zur Tankstelle zurückbegleitet. Von hier aus gab der 30-Jährige plötzlich Gas und flüchtete stadtauswärts. Eine Funkstreife verfolgte den Wagen, konnte aber aufgrund der von ihm gefahrenen hohen Geschwindigkeit nicht aufschließen.

