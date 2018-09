POL-BS: Einbrecher nimmt Schmuck und Geld mit

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 06.09.2018 Am späten Donnerstagabend stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Lamme fest, dass Einbrecher in den Räumen waren und einen vierstelligen Bargeldbetrag, sowie Schmuck entwendet hatten. Der Täter konnte eine Terrassentür aufhebeln und fand die Wertsachen dann in einem Kleiderschrank. Im Haus fanden die Bewohner ein Paar Schuhe, die möglicherweise vom Eindringling zurückgelassen wurden. Wie er dann seine Flucht antrat, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3034 und -3032

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell