Polizei Bochum

POL-BO: Erneuter Trickbetrug zum Nachteil einer Seniorin (92)

Bochum (ots)

Unter einem Vorwand verschafften sich zwei noch unbekannte Frauen am Donnerstagnachmittag, 2. Februar, Zutritt in die Wohnung einer 92-jährigen Bochumerin und bestahlen sie. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 15.15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer Seniorin (92, aus Bochum) an der Wiemelhauser Straße/Kampstraße in Bochum-Wiemelhausen. Hier stellte sich eine Frau als vermeintliche Bekannte einer Nachbarin der 92-Jährigen vor und verschaffte sich unter falschem Vorwand Zugang in die Wohnung. Während die Betrügerin die Wohnungsinhaberin ablenkte, gelangte eine zweite Täterin in die Wohnung und entwendete Münzen und Schmuck. Gegen 15.30 Uhr flüchteten die beiden Diebinnen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die beiden Täterinnen haben nach Angaben der Seniorin mit starkem Akzent (rumänisch oder polnisch) gesprochen. Eine der Frauen sei etwa 25 Jahre alt oder jünger und ungefähr 160 cm groß. Sie habe ein rundes Gesicht und zur Tatzeit eine kurze, mittelblonde Bobfrisur getragen.

Die zweite Frau sei etwa 45 Jahre alt und 165 cm groß. Sie habe kurze Haare mit blonden Strähnen gehabt und eine Tasche mit sich geführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Drei Tipps, mit denen sich Betroffene schützen können:

1. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung 2. Öffnen Sie Unbekannten nicht einfach die Tür. Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion oder benutzen Sie die Türsprechanlage. 3. Rufen Sie bei verdächtigen Fällen generell den Polizeinotruf 110.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

