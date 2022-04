Polizei Bochum

POL-BO: Du weißt noch nicht, wie es nach dem Schulabschluss weitergeht? - Informiere dich jetzt über den Polizeiberuf!

Bochum / Herne / Witten (ots)

Jeden ersten Donnerstag im Monat sind wir Personalwerber des Polizeipräsidiums Bochum im Berufsinformationszentrum (BiZ) vertreten - auch am 7. April 2022.

In einer digitalen Veranstaltung stehen dir Thomas Kaster und Nicole Schüttauf ab 14.30 Uhr Rede und Antwort.

Interessierte erhalten nicht nur erste Einblicke in die Aufgaben und Tätigkeiten, sondern auch Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen, zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie zum Studium.

Falls es sich noch nicht herumgesprochen hat: Neuerdings gibt es auch eine weitere Einstiegsmöglichkeit in den Polizeiberuf. Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren Bildungsabschluss können sich nun auch bewerben. Vor dem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) ist ein zweijähriger Bildungsgang an einem Berufskolleg erforderlich.

Anmeldungen werden unter diesem Link entgegengenommen: Bochum.125-BIZ@arbeitsagentur.de oder https://arbeitsagentur.de/vor-ort/bochum/digitaleveranstaltungen.

Hast du an diesem Tag keine Zeit, kannst du deine Fragen an die Personalwerber auch telefonisch unter der Rufnummer 0234 909-8000 oder per Mail unter personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de richten.

Wir freuen uns auf dich!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell