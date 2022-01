Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungsrücknahme: Tatverdächtiges Trio nach Taschendiebstahl identifiziert

Bochum (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Bochum-Wattenscheid im Dezember 2021, hat die Polizei am gestrigen Tag mit richterlichem Beschluss Fotos von drei tatverdächtigen Frauen veröffentlicht. Das Trio konnte nun ermittelt werden.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die Identitäten geklärt werden. Es handelt sich um drei Frauen im Alter von 20, 42 und 44 Jahren aus Gelsenkirchen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht weiter zu nutzen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell