Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Dach aufgebrochen und abgeseilt - "Sportlicher Einbruch" in Lottogeschäft

Herne (ots)

Die Hammerschmidtstraße 72 in Wanne: Hier kam es am gestrigen 23. Juni (Mittwoch), gegen 1.00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Lottogeschäft, das sich in einem Supermarkt befindet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Kriminellen ein Teil des Flachdachs aufgebrochen und sind über ein Seil in das Gebäude eingestiegen.

In dem Geschäft hebelten die Einbrecher einen Safe auf und entnahmen das Bargeld. Darüber hinaus entwendeten die Täter diverse Tabakwaren, verließen gegen 1.30 Uhr das Gebäude und flüchteten vermutlich mit einem bereitstehenden Kraftfahrzeug.

Im ermittelnden Bochumer Kriminalkommissariat 13 dauert die Auswertung der Videoaufnahmen zurzeit noch an.

Einer der Einbrecher hat eine schlanke Statur, trug eine helle Hose, Handschuhe, eine mehrfarbige Mund-Nasen-Maske sowie einen hellen Pullover, dessen Kapuze er sich über den Kopf gezogen hatte.

Das KK 13 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell