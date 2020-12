Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Restaurant

BochumBochum (ots)

Am 27. Dezember, zwischen 1 und 10.50 Uhr, kam es in Bochum-Langendreer zu einem Einbruch in ein italienisches Restaurant.

Unbekannte Kriminelle verschafften sich an der Straße Am Leithenhaus 14 gewaltsam Zugang zur Örtlichkeit.

Sie entwendeten einen Zigarettenautomaten, Bargeld und diverse Flaschen alkoholische Getränke. Anschließend flüchteten sie über einen kleinen Fußpfad in Richtung der nahegelegenen Bahnschienen.

Die Bochumer Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

