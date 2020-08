Polizei Bochum

POL-BO: Handgelenk verdreht, Radcomputer gestohlen: Die Polizei fahndet nach dem Räuber mit dem bunten Mundschutz

Herne (ots)

Ein Räuber mit buntem Mundschutz hat einer 71-Jährigen aus Herne das Handgelenk verdreht und dann ihren Radcomputer gestohlen - die Kripo sucht mit einer Zeugenbeschreibung nach dem Täter.

Der Vorfall hat sich am Freitag, 28. August, zugetragen und wurde zwei Tage später zur Anzeige gebracht. Die 71-Jährige war mit ihrem E-Dreirad gegen 15.30 Uhr auf dem Waldweg zwischen Regenkamp und Riemker Straße unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Im Verlauf des Gesprächs griff der Unbekannte plötzlich nach dem am Lenker befestigten Radcomputer. Als die 71-Jährige das zu verhindern suchte, verdrehte der Täter ihr das Handgelenk, entfernte den Radcomputer und flüchtete in Richtung Regenkamp.

So wird der Mann beschrieben: ca. 40 Jahre alt, schlank, normale Größe. Er trug eine graue Basecap umgedreht auf dem Kopf, ein buntes Tuch als Mundschutz über Mund und Nase, außerdem ein rotes T-Shirt und eine schwarze Hose mit hellen Streifen auf der Seite. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 02323 / 950 8510 oder -4441 zu melden.

