Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer (55) rutscht in stehenden Wagen - Krankenhaus! /

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstag (11. August) hat sich ein 55-jähriger Bochumer Rollerfahrer schwer verletzt. Als er gegen 16.25 Uhr die Unterstraße in Langendreer in Richtung Alte Bahnhofstraße befuhr, parkte zeitgleich eine 47-jährige Bochumerin an der Unterstraße 91 ihren Wagen ein - rückwärts in eine Parkbox am rechten Fahrbahnrand. Der Rollerfahrer geriet aus noch nicht bekannten Gründen auf dem in die Straße eingelassenen Gleis ins Rutschen, stürzte und prallte gegen den Wagen der Bochumerin. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle wurde bis 17.40 Uhr gesperrt, das örtliche Verkehrsunternehmen verständigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1025

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell