Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Autofahrer ins Gesicht gespuckt! - Tatverdächtiger Fahrradfahrer meldet sich bei der Polizei

Bochum (ots)

Erneut brachte eine, mit einem richterlichen Beschluss angeordnete Öffentlichkeitsfahndung den gewünschten Erfolg!

Am gestrigen Donnerstag suchten wir mit einem Foto nach einem Fahrradfahrer, der am 20. März 2020 auf der Stöckstraße in Wanne zunächst einen Autofahrer beleidigt und dann, durch die geöffnete Seitenscheibe, direkt in dessen Gesicht gespuckt hat.

Am heutigen 19. Juni hat sich der tatverdächtige Radfahrer bei der Polizei gemeldet. Darüber hinaus gingen im Bochumer Verkehrskommissariat diverse Hinweise auf diese Person ein. Der Herner lässt sich anwaltschaftlich vertreten.

Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung und bitten darum, dass Foto des Mannes aus den Publikationen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell