Polizei Bochum

POL-BO: 23-Jähriger zeigt sich in schamverletzender Weise am Rhein-Herne-Kanal - Polizei sucht Zeugin des Vorfalls!

Herne (ots)

Am heutigen Morgen (18. Mai, 7.20 Uhr) zeigte sich ein 23-Jähriger am Rhein-Herne-Kanal, nahe der Pöppinghauser Straße, gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Ein Zeuge (53) wurde auf die Frau aufmerksam, die ihm von dem Vorfall erzählte. Dieser verständigte sofort die Polizei.

Beamte trafen noch in unmittelbarer Nähe den Tatverdächtigen an. Nach mehrmaliger Aufforderung blieb der Mann nicht stehen, so dass die Polizisten ihn überwältigen und fesseln mussten.

Die Polizei sucht nun die betroffene Frau. Sie möge sich bitte zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache) melden.

Die Ermittlungen gegen den in Herne lebenden 23-jährigen Mann dauern im Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) weiter an.

Ob es einen Zusammenhang zum Vorfall am 9. Mai (siehe hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4593249) besteht, wird ebenfalls geprüft.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell