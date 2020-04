Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Ekelhaft und widerlich! Fahrradfahrer spuckt Autofahrer an

Bochum (ots)

Ende letzter Woche ging im Bochumer Polizeipräsidium eine Anzeige ein, die zurzeit im Verkehrskommissariat bearbeitet wird. Der angezeigte Sachverhalt könnte einem - nicht nur in der jetzigen "Corona-Zeit" - irgendwie den Magen umdrehen.

Was ist bereits am 20. März (Freitag) auf der Stöckstraße in Wanne passiert?

Gegen 16.05 Uhr beobachtet ein Bochumer Ehepaar aus dem Auto heraus einen Radfahrer, der freihändig und verkehrsgefährdend die Kreuzung Stöckstraße/Johannesstraße überquert - bei Rotlicht!

Wenig später fährt der Mann in Schlangenlinien fast gegen den Wagen der Zeugen. Als sich der Fahrradfahrer zwischen der Karl- und Apothekerstraße auf gleicher Höhe befindet, dreht der Autofahrer die Scheibe herunter und spricht den jungen Mann auf seine gefährliche Fahrweise an. Wie reagiert der Radfahrer? Er zieht die Ohrstöpsel heraus, beleidigt den Pkw-Fahrer mit den Worten "Was willst du Wichser" und spuckt ihn durch das geöffnete Fenster an.

Aufgrund eines Handyfotos kann der Radfahrer gut beschrieben werden. Der Mann ist circa 25 bis 30 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, lange gelockte braun-rötliche Haare, die zu einem Zopf gebunden waren und trug eine blaue Jacke, die zu den blauen Griffen des Fahrradlenkers passen.

Die Beamten aus dem Bochumer Verkehrskommissariat, die in Sachen Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermitteln, bitten zu Geschäftszeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell