POL-BO: Auf abschüssiger Straße: Radfahrer stößt mit Auto zusammen und wird verletzt

Witten/Bochum (ots)

Ein Radfahrer ist am Samstagnachmittag, 14. März, mit einem Autofahrer in Bommern zusammengestoßen. Der Radler zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Nach aktuellem Kenntnisstand war der Radfahrer (45, aus Bochum) gegen 14.40 Uhr auf der Straße Am Tiemen in Fahrtrichtung Rauendahlstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 26 Uhr kam ihm ein 77-jähriger Autofahrer aus Bochum entgegen. Da die Straße abschüssig ist und in einer Kurve verläuft, kam der Radfahrer beim Bremsen ins Schlingern, kollidierte mit dem Fahrzeug des Witteners und stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den Bochumer ins Krankenhaus. Der Wittener und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden von 300 Euro entstanden.

