POL-BO: Nach Raub in Supermarkt: Wer kennt diesen Mann?

Bochum/Kerpen/Remscheid/Dortmund/Duisburg (ots)

Er hielt eine Schusswaffe vor und forderte Geld: Mit zwei Lichtbildern fahndet die Kripo nach einem Räuber, der einen Supermarkt in Bochum-Wattenscheid überfallen hat. Er kommt für weitere Taten infrage.

Der aktuelle Vorfall hat sich am Samstag, 29. Februar, im Supermarkt am Alten Markt 1 zugetragen. Gegen 19 Uhr passte der Täter im Laden eine Kassiererin ab, die gerade mit ihrem Kasseneinsatz auf dem Weg zum Büro war. Er zog eine Schusswaffe, bedrohte die Frau und verstaute den Kasseneinsatz in einem mitgebrachten Jutebeutel. Anschließend entfernte er sich.

Der Täter kommt für vier weitere Taten mit identischer Vorgehensweise infrage: von 2016 bis 2019 in Remscheid, Dortmund, Kerpen und Duisburg.

Die Bilder der Bochumer und der Kerpener Überwachungskameras sind mit richterlichem Beschluss für die Veröffentlichung freigegeben.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

