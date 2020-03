Polizei Bochum

POL-BO: Versuchtes Raubdelikt auf Kiosk - Zeugen gesucht!

Bochum, Wattenscheid (ots)

Am Donnerstag, 12. März 2020, gegen 19 Uhr kam es in einem Kiosk am Sachsenring 54 in Bochum Wattenscheid zu einem versuchten Raubdelikt.

Ein maskierter Krimineller forderte unter Vorhaltung eines Messers Bargeld von der Angestellten (20).

Als ein Kunde mit seinem Kind das Ladenlokal betritt, flüchtet der Maskierte ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 175 cm groß, er trug eine rote auffällige Sportjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose, und einen schwarzen Schal. Er sprach deutsch mit Akzent.

Das ermittelnde Fachkommissariat (KK 13) sucht Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere den Kunden, der zu diesem Zeitpunkt den Kiosk betreten hat.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441) entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Candida Tunkel

Telefon: 0234 909-1029

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell