Polizei Bochum

POL-BO: Vermisste (45) nach Suchmaßnahmen schwer verletzt gefunden

Bochum (ots)

Am gestrigen 20. Februar, gegen 17.40 Uhr, wurde eine 45-jährige Bochumerin bei der Polizei als Vermisst gemeldet.

Seitens des Polizeipräsidiums Bochum wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich des Westparks eingeleitet. Hierbei wurden u.a. ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde eingesetzt.

Die Suchmaßnahmen dauerten bis in die heutigen Vormittagsstunden an. Gegen 11 Uhr konnte die Frau verletzt in einem sechs bis acht Meter tiefen Schacht gefunden werden. Durch Polizeikräfte wurde die Bochumerin noch im Schacht erstversorgt. Gegen 12.20 Uhr konnte die Frau abschließend durch Kräfte der Feuerwehr gerettet werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand ist von einem Unglücksfall auszugehen. Die weitergehenden Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell