POL-BO: Zusammenstoß auf der Universitätsstraße - Frau (66) verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag (7. Februar) in Bochum ist eine 66-jährige Bochumerin verletzt worden.

Gegen 9.40 Uhr befuhr ein 67-jähriger Bochumer mit seiner Beifahrerin (66, aus Bochum) nach aktuellem Kenntnisstand den Nordhausenring in Richtung Wattenscheid. An der Kreuzung zur Universitätsstraße beabsichtigte der Autofahrer, nach links auf diese abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 40-jähriger Mann aus Viersen von der Universitätsstraße aus nördlicher Richtung kommend in die Kreuzung ein. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Die beiden Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

