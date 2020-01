Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Freunde halten zusammen! - Feuerwehr "wuchtet" die Polizei in den nächtlichen Himmel von Wanne-Eickel

Bochum (ots)

Am heutigen 22. Januar, gegen 0.50 Uhr, lief in dem an der Hauptstraße 245a in Wanne gelegenen Gebäude der Diakonie ein Einbruchsmeldealarm auf.

Mit der Vermutung "Täter vor Ort" machten sich Polizeibeamte sofort auf den Weg zu der Örtlichkeit und stellten in circa acht Meter Höhe ein geöffnetes Fenster fest.

Wie kommt man schnell dorthin, auch um die angrenzenden Dächer nach den Einbrechern abzusuchen? Mit der Drehleiter der Feuerwehr!

Und die befreundeten Kollegen der Feuerwache sind mit dem großen Fahrzeug sehr schnell vor Ort und "wuchten" die Polizisten mit dem Korb in die Höhe.

Hier bestätigt sich zwar der Einbruch, die dafür verantwortlichen Kriminellen werden aber nicht mehr angetroffen. Die Angaben zur Beute stehen noch aus.

Nun bitten die Ermittler aus dem Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 / 909-8505 um Hinweise von Zeugen.

Wir bedanken uns bei der Herner Feuerwehr nochmals ausdrücklich für die schnelle Unterstützung bei diesem Höheneinsatz - Freunde halten halt zusammen!

