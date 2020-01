Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtige (19/19/21) nach Einbruch festgenommen

Herne (ots)

Am 18. Januar, gegen 2 Uhr, kam es in Herne an der Bahnhofstraße 74 zu einem Einbruch. Kriminelle brachen dort gewaltsam in ein Ladenlokal ein und flüchteten anschließend von der Örtlichkeit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten durch Beamte der Polizei Herne drei Tatverdächtige festgestellt werden. Die drei jungen Herner (19/19/21) wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

