Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Einbruch ins Sonnenstudio - Bargeld gestohlen!

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in ein Sonnenstudio in Bochum-Weitmar sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte drangen zwischen dem 13. Januar, 22.15 Uhr, und 14. Januar, 7.35 Uhr, in das an der Karl-Friedrich-Straße 113 gelegene Geschäft ein. Die Kriminellen hebelten in den Räumlichkeiten einen Schrank auf und stahlen das darin befindliche Geld. Zudem entwendeten die Einbrecher eine Kassenlade mit Geld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt das Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl - 4441 entgegen.

