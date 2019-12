Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bruchschule - Süßes oder Saures? - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

In dem Zeitraum vom 20.12. bis 27.12.2019 verschafften sich unbekannte Täter durch vorheriges Aufhebeln der Eingangstür Zutritt ins Innere der Bruchschule an der Ardeystraße 124. In der Schule hebelten sie weitere Türen auf und durchwühlten die dortigen Schränke. Aus dem Büro der Schulleitung wurde eine Dose Bonbons entwendet. Eine Zeugin findet auf dem Schulhof einen Laptop, der vermutlich aus dem Einbruch stammt und von den Tätern offensichtlich auf der Flucht "verloren" wurde.

Die Polizei sucht daher nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Einbruchs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Bürodienstzeit: KK 33 unter 0234-909-8310 bzw. außerhalb der Bürodienstzeit: Kriminalwache unter 0234-909-4441).

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das zuständige Kriminalkommissariat in Witten geführt.

