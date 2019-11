Polizei Bochum

POL-BO: Korrektur: Zwei Unbekannte fordern Bargeld und Handy - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

In der gestrigen Pressemeldung (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4443570 ) haben wir von einem versuchten Raubdelikt auf der Boltestraße in Bochum berichtet. Die Tatzeit war am Montag, 18. November, nicht - wie angegeben - am 18. September. Wir bitten Medienvertreter, dies zu entschuldigen und gegebenenfalls zu korrigieren. Vielen Dank.

