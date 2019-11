Polizei Bochum

POL-BO: Freiliegende Kanalschächte sind kein Streich

Bochum (ots)

Während einer Streifenfahrt haben Polizeibeamte, an der Industriestraße (Höhe Einmündung Ümminger See) in Bochum-Langendreer folgendes entdeckt:

Noch unbekannte Täter haben am 1. November (Freitag, gegen 8 Uhr) einen Gullydeckel aus der Verankerung gehoben. Das ungefähr 50 kg schwere Gitter lag, einige Meter vom Kanalschacht entfernt, auf dem Gehweg. Dadurch entstanden zwei potenzielle Gefahrenquellen: der deplatzierte, massive Deckel auf dem Gehweg und das offenstehende, ungefähr 50 cm breite Kanalloch.

Die Polizei warnt: Dabei handelt es sich keinesfalls um einen "Dummejungenstreich" - dies stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und kann zu schlimmen Unfällen führen. Glücklicherweise blieb dieser Vorfall ohne Folgen.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu Bürozeiten beim ermittelnden Verkehrskommissariat unter 0234 909-5289 zu melden.

