Polizei Bochum

POL-BO: Emelie Marie C. wieder da

Bochum, Herne (ots)

Die am heutigen Morgen (4.11.) vermisst gemeldete Emelie Marie C. aus Wattenscheid ist wieder da. Die Jugendliche wurde wohlbehalten in Herne angetroffen. Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung und bitten darum, dass veröffentlichte Foto nicht weiter zu nutzen.

