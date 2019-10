Polizei Bochum

POL-BO: Räuber erbeutet medizinisches Gerät - Zeugen gesucht

Herne/Essen (ots)

Ein 59-jähriger Essener ist am Donnerstagmorgen, 17. Oktober, in Herne-Wanne Opfer eines Raubes geworden. Wertgegenstände erbeutete der Täter jedoch keine - stattdessen ein medizinisches Gerät.

Gegen 6.30 Uhr war der Essener an der Hauptstraße aus dem Bus gestiegen und hatte sich auf den Weg zum nahegelegenen Krankenhaus gemacht. In Höhe der Hospitalstraße 1 riss ihm ein Unbekannter dann unvermittelt seine Umhängetasche von der Schulter und rannte in Richtung Hauptstraße. In der Tasche befand sich ein Beatmungsgerät. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

So wird der Räuber beschrieben: männlich, ca. 165 cm groß, hager, dunkle Hose, schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze, an dessen Rand befand sich helles Fell. Er habe sich nach Angaben des Geschädigten auffallend flink bewegt.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8505 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

