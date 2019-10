Polizei Bochum

POL-BO: Duo flieht nach Handydiebstahl - Geschädigte gesucht

Witten (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Handy-Shop am Dienstagmittag, 15. Oktober, im Wittener Stadtzentrum hat die Polizei einen 15-Jährigen aus Duisburg festgenommen. Eine Frau, die in diesem Zusammenhang geschlagen wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hat der 15-jährige Tatverdächtige das Ladenlokal an der Bahnhofstraße 35 gegen 13 Uhr zusammen mit einem Komplizen betreten. Er entwendete zwei Handys, woraufhin beide davon rannten. Ein Mitarbeiter und der Geschäftsführer nahmen sofort die Verfolgung auf.

Der Komplize sprühte dem Mitarbeiter Pfefferspray ins Gesicht und sprang in ein wartendes Auto, woraufhin der unbekannte Fahrer mit ihm davonfuhr. Der 15-Jährige warf die Handys weg und schlug im Verlauf seiner Flucht eine unbekannte Frau. Letztendlich gelang es dem Geschäftsführer, den Flüchtigen auf der Breiten Straße in Höhe der Herbeder Straße zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten

Die angegriffene Frau wird gebeten, sich beim Wittener Kriminalkommissariat (KK 33) unter der Telefonnummer 02302 / 209 8310 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

