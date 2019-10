Polizei Bochum

POL-BO: Gemein - erst helfen, dann bestehlen!

Herne (ots)

Am 15. Oktober, gegen 12.30 Uhr, kam es in Herne an der Rudolfstraße zu einem gemeinen Diebstahl. Eine 80-jährige Hernerin befand sich mit ihren Einkäufen auf dem Weg in ihre Wohnung. Vor dem Wohnhaus wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese bot der Seniorin an, ihr die Einkaufstaschen in die Wohnung zu tragen. Dies nahm die 80-Jährige dankbar an. In der Wohnung bat die Kriminelle um Stift und Papier. Während die Hernerin diese Sachen aus einem Nebenzimmer holte entwendete die Frau eine größere Summe Bargeld aus der Wohnung. Anschließend entfernte sich die "helfende" Diebin. Die Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: circa 40-50 Jahre alt und dunkle Haar bis auf Kinnhöhe. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

