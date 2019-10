Polizei Bochum

POL-BO: Schwarzer Kleinwagen schneidet Bus: 65-Jähriger und Baby verletzt - Autofahrer bitte melden!

Herne (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am gestrigen Nachmittag (14. Oktober) in Herne-Holsterhausen gekommen. Ein schwarzer Kleinwagen hatte einen Linienbus geschnitten, was die Busfahrerin zu einer Vollbremsung veranlasste. Ein Fahrgast und ein Baby (3 Monate) wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet den oder die Autofahrer/-in sich zu melden.

Gegen 16.40 Uhr befuhr der Linienbus die Holsterhauser Straße in Richtung Wanne-Eickel. Die Busfahrerin (28) befand sich auf der mittleren Fahrspur und wollte an der Kreuzung die Dorstener Straße überqueren. Nach aktuellem Kenntnisstand zog ein Auto unmittelbar vor der Kreuzung von der linken Spur aus vor den Bus. Die Busfahrerin musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Kleinwagen bog anschließend nach rechts auf die Dorstener Straße ab und fuhr in Richtung Gelsenkirchen davon.

Durch die Vollbremsung stürzte im Bus ein Fahrgast (65, aus Herne) und wurde leicht verletzt. Zudem kippte ein Kinderwagen um, indem ein drei Monate altes Baby lag. Nach ersten Erkenntnissen durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der Säugling nicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wollte die Mutter einen Arzt aufsuchen. Der Kinderwagen wurde leicht beschädigt.

Die Polizei fragt: "Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zu dem schwarzen Kleinwagen machen?"

Insbesondere der Fahrer/die Fahrerin wird gebeten, sich beim Bochumer Verkehrskommissariat zur Geschäftszeiten unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

