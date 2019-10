Polizei Bochum

POL-BO: Raub an Haltestelle

Herne (ots)

Am gestrigen 3. Oktober, gegen 15.50 Uhr, kam es in Herne zu einem Raubdelikt. Ein 34-jähriger Herner befand sich an der Haltestelle Am Buschmannshof. Hier schlug ihm ein unbekannter männlicher Täter ins Gesicht. Anschließend entwendete ihm der Kriminelle Bargeld. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: südländischer Typ, 20-25 Jahre, 180-185cm groß, schlanke Figur, Bart, dunkel gekleidet mit Baseballkappe und Bauchtasche. Das Kriminalkommissariat 35 bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

