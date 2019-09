Polizei Bochum

POL-BO: Auf Fahrbahn gewendet - Verkehrsunfall in Witten

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 31. August 2019, ist eine 26-jährige Frau aus Wetter leicht verletzt worden.

Ein 28-jähriger Mann aus Wetter stand um 17 Uhr mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnrand der Wetterstraße in Fahrtrichtung Wetter. Nach aktuellem Kenntnisstand beabsichtigte er zu wenden und in Richtung Witten weiterzufahren. Zeitgleich befuhr ein 46-Jähriger aus Bad Berleburg die Wetterstraße in Richtung Witten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Mann sein Auto und verlor so die Kontrolle über den Wagen. Er fuhr in die Leitplanke des Gegenverkehrs.

Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt, die Beifahrerin des anderen Wagens (26 Jahre aus Wetter) erlitt einen Schock.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell