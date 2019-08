POL-BO: Bochum / Nicht für die eigene Zahnpflege geklaut! - Wer kennt diesen Ladendieb?

Polizei Bochum

Nicht für die eigene Zahnpflege geklaut! - Wer kennt diesen Ladendieb?

Bochum (ots)

Noch ist dieser Mann nicht ermittelt, der am 15. Mai 2019 (Mittwoch) in dem Drogeriemarkt an der Riemker Straße 13 in Bochum sehr intensiv seine kriminelle Energie als Ladendieb ausgelebt hat.

So entwendete der "Kunde" Zahnreinigungsartikel im Wert von über 500 Euro. Es ist davon auszugehen, dass er die Beute zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes weiterveräußert hat.

Bei der Tatbegehung wurde der Kriminelle von dem Objektiv der Überwachungskamera erfasst.

Mit einem richterlichen Beschluss sind die Fotos des Mannes nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8105 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

