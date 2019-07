Polizei Bochum

POL-BO: Pfarrer im Gemeindehaus überfallen - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots)

Bei seiner Rückkehr ins Gemeindehaus wurde ein Pfarrer in Bochum-Riemke überfallen. Verletzt und eingesperrt ließ ihn ein noch unbekannter Räuber zurück. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drang ein Unbekannter, zwischen dem 27. Juli, 23:50 Uhr, und 28. Juli, 00:10 Uhr, gewaltsam in das Gemeindehaus an der Herner Straße, nahe des Riemker Marktes, in Bochum ein.

Als der Pfarrer (66) nach Hause zurückkehrte, wurde er von dem Tatverdächtigen verletzt und gefesselt eingesperrt. Hilferufe hörte ein Passant und alarmierte die Polizei.

Der schwerverletzte 66-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der brutale Räuber flüchtete von der Tatörtlichkeit. Angaben zur genauen Tatbeute stehen noch aus.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: etwa 165 bis 170 cm groß, sprach deutsch mit Akzent, Drei-Tage-Bart, trug eine grün/braune Bekleidung und hatte ein Tuch über den Kopf gezogen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

