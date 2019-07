Polizei Bochum

POL-BO: Sie wollten den Fernseher reparieren - Trickbetrüger bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Witten (ots)

Die Polizei Witten sucht Zeugen nach einem Trickdiebstahl aus einer Wittener Wohnung.

Bereits am 17. Juli 2019 (Mittwoch) klingelten um 10 Uhr zwei Männer an einer Wohnung einer Seniorin in einem Wohnviertel im Bereich Elsa-Brändström-Straße/Auf dem Knick/Voedestraße/Am Steinberg. Sie gaben vor, den Fernseher überprüfen zu wollen. Die Frau ließ beide Männer in ihre Wohnung. Während sie der eine in ein Gespräch verwickelte, war der andere zeitweise alleine in einem Raum. Die Männer waren knapp zwei Stunden im Haus und entfernten sich gegen 12 Uhr in unbekannte Richtung.

Aus der Wohnung fehlten zwei Geldkassetten mit Bargeld und Sparbücher. Strafanzeige bei der Polizei stellte die Seniorin erst am heutigen Freitag.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zu den beiden gesuchten Männern machen oder Hinweise geben? Beide sind zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4135 (KK 13) oder außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441 (Kriminalwache).

