Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher auf dem Fußballplatz - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Unbekannte sind in das Vereinsheim des Fußballvereines an der Bergstraße in Herne-Süd eingebrochen.

Zwischen dem 11. und 12. Juni, in der Zeit von 21 und 7.30 Uhr, entfernten die Kriminellen ein vor der Tür angebrachtes Gittertor und hebelten die Eingangstür auf. Mehrere Getränkekisten, Alkoholika, einige Packungen Weingummi sowie eine Spendendose wurden gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum etwas bemerkt?

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1025

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell