POL-BO: Ordnungshüter auf zwei Rädern: Motorradfahrer absolvieren Fahrfortbildung in Jülich

Motorradfahrer absolvieren Fahrfortbildung in Jülich

Bochum/Herne/Witten/Jülich

Sie sind wendig, schnell und im Einsatz unverzichtbar: Die Motorradfahrer - im Polizeijargon schlicht "Kradfahrer" - übernehmen von der Verkehrsregelung bis zur Verfolgung von Verdächtigen in Bochum, Herne und Witten wichtige Aufgaben. Jetzt haben sie ihre Fähigkeiten erneut unter Beweis gestellt und ihr Wissen aufgefrischt - bei der jährlichen Fahrfortbildung, diesmal in Jülich.

Kolonnenfahrt auf der Autobahn Warum nur von A nach B fahren, wenn man auch sofort üben kann? Schon die gut 100 Kilometer Autobahn zwischen Bochum und Jülich nutzten die 13 motivierten Motorradfahrerinnen und -fahrer für eine Kolonnenfahrt in speziell versetzter Zweierformation. Im Fahrsicherheitszentrum der Verkehrswacht Jülich trafen sie dann auf ihre Trainer: Polizeihauptkommissar Guido Jabusch, Polizeioberkommissar Ingo Braunschuh sowie Dietmar Zimmermann von der Verkehrswacht.

Als erstes stand das Fahrsicherheitstraining auf dem Programm. Die Polizisten übten unermüdlich, worauf es im Einsatz ankommt; vor allem Fahrzeughandling bei schnellen und langsamen Geschwindigkeiten, Kurvenfahrten und Bremsen. Anschließend galt es, die trainierten Fertigkeiten bei einer Ausfahrt umzusetzen.

Keine Stürze, keine Pannen Am zweiten Tag drückten die Kradfahrer dann die Schulbank. In einer ausführlichen Theorieeinheit gab's ein Update hinsichtlich technischer Veränderungen und aktueller Gegebenheiten. Nach einer weiteren gemeinsamen Ausfahrt fuhren die Motorradfahrer zurück nach Bochum - natürlich wieder in Formation.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen ein positives Fazit. Sie konnten ihre Fähigkeiten erproben und ihr Wissen auffrischen. Beide Tage liefen ohne Stürze oder technische Pannen ab. Die Planung für das Training im Jahr 2020 hat bereits begonnen - die Kradfahrer sind gerne wieder dabei.

